Regidora Myrna Monge acompaña al Club del Abuelo "Los Años Dorados" en su 15° aniversario

Jueves 8 de octubre de 2026

La integrante del grupo edilicio del PAN reconoció la labor de los clubes de personas mayores, que han pasado de 60 a más de 150 en la capital del estado.

La Regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Myrna Monge, acompañó al Club del Abuelo "Los Años Dorados" durante la celebración de su decimoquinto aniversario, a la cual fue invitada como parte de los festejos.

Durante el encuentro, la regidora destacó que las integrantes del club no acudieron a presentar solicitudes ni quejas, sino a compartir el trabajo que realizan y a plantear de qué manera pueden colaborar con el gobierno municipal para que todos los clubes de personas mayores reciban la mejor atención.

"Más que llegar a pedir o a solicitar, llegaron con todo el corazón a decirnos: aquí está el club, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar para que todos los clubes tengamos lo mejor de los gobiernos municipales?", expresó Monge.

La regidora subrayó el crecimiento que ha tenido este esfuerzo comunitario en la ciudad: "No solamente llegamos en aquel entonces con 60 clubes, hoy ya hay más de 150 clubes en la ciudad de Chihuahua".

Reconoció la participación de las familias de las personas mayores en la celebración y su acompañamiento constante.

Luego felicitó a la coordinadora del club, por su trabajo y dedicación, y afirmó que las y los integrantes "son quienes dan comunidad y propósito a las familias de Chihuahua".

Myrna Monge refrendó su compromiso de mantener cercanía con las personas mayores y respaldar los espacios que fortalecen la convivencia y el bienestar de este sector de la población.