Regidora Myrna Monge entrega materiales de limpieza a la escuela primaria "Tarahumara"

Miércoles 18 de marzo de 2026

En atención a la solicitud formulada por la directora del plantel Maritza Ramos, la Regidora del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión de Educación del H. Ayuntamiento de Chihuahua, Myrna Monge, acudió a las instalaciones de la Escuela Primaria "Tarahumara" para hacer entrega de materiales de limpieza necesarios para el adecuado funcionamiento de la institución.

A nombre del Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Marco Bonilla, la Regidora Monge supervisó la entrega de los insumos requeridos por la comunidad escolar, entre los cuales se incluyen: escobas, trapeadores, pinol, cloro y otros implementos de limpieza.

Al respecto, la Regidora Monge señaló: "Desde la Comisión de Educación seguiremos atentos a las necesidades de los planteles educativos que no reciben los apoyos federales. La escuela ’Tarahumara’ pertenece al sistema federalizado y lamentablemente no ha sido beneficiada con dichos recursos, por lo que el Gobierno Municipal asume el compromiso de responder a estos llamados y brindar el apoyo que las comunidades escolares requieren."

La Regidora destacó que esta acción forma parte del esfuerzo permanente del Gobierno Municipal por garantizar condiciones dignas en todos los espacios educativos del municipio, especialmente en aquellos donde los mecanismos de financiamiento federal no logran llegar de manera oportuna o suficiente.

Asimismo, hizo un llamado a directores y directoras de escuelas que se encuentren en situaciones similares a acercarse a la Comisión de Educación del Ayuntamiento, reiterando la disposición del cabildo para atender las necesidades de la comunidad estudiantil chihuahuense.