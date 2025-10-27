Chihuahua

Regidora Myrna Monge gestionó y entregó apoyos a niños de preescolar en la comunidad de Palo Blanco

Como parte de las funciones y gestiones que realiza la Regidora Myrna Monge, presidenta de la Comisión de Educación del H. Ayuntamiento de Chihuahua, se llevaron a cabo importantes acciones de apoyo al Jardín de Niños de Palo Blanco, ubicado en el seccional de Ciénaga de Ortiz.

En coordinación con la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del municipio, la Regidora Monge gestionó la entrega de pintura para mejorar las condiciones de las paredes del preescolar, contribuyendo así a crear un ambiente más agradable y digno para los niños y niñas de esta comunidad.

Además, atendiendo la solicitud expresa de la presidenta seccional Nancy Meléndez Tarango y de las madres de familia del plantel, se entregaron cerraduras para los baños de la institución educativa, garantizando mayor seguridad e higiene para los niños.

Durante la visita, la Regidora Monge compartió una grata convivencia con las madres de familia y miembros de la comunidad educativa, reafirmando su compromiso con el mejoramiento de la infraestructura escolar en las zonas rurales del municipio.

"Trabajar por la educación de nuestros niños es una prioridad. Estas gestiones son parte del compromiso que tenemos con todas las comunidades de Chihuahua, especialmente con aquellas que más lo necesitan", expresó la Regidora Myrna Monge.

Reiteró que la Comisión de Educación que preside continuará realizando gestiones para atender las necesidades de los planteles educativos del municipio y seguir mejorando las condiciones en las que estudian los niños y jóvenes chihuahuenses.

