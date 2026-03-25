Regidora del PAN impulsa donación de medicamentos en beneficio de pacientes de la Clínica Punta Oriente del IMPAS

Miércoles 25 de marzo de 2026

Con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan y fomentar una cultura de solidaridad, la regidora del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión de Salud, Lupita Borruel, encabezó la entrega de medicamentos a la Clínica Punta Oriente del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS).

Esta acción fue posible gracias a la colaboración de promotoras y promotores de Casas de Enlace, quienes realizaron la donación de medicamentos en buen estado, no caducados y que ya no utilizan, para que puedan ser aprovechados por pacientes que los requieran.

La regidora agradeció al director del IMPAS, el Dr. Luis Antonio Arrieta, por su disposición para coordinar esfuerzos y recibir estos insumos que serán destinados a la atención de la ciudadanía, destacando que en esta ocasión el apoyo se canalizó a la clínica ubicada en Punta Oriente.

Asimismo, reconoció el respaldo del alcalde Marco Bonilla, quien ha impulsado acciones enfocadas en acercar servicios de salud y fortalecer la atención médica en distintos sectores del municipio, facilitando este tipo de iniciativas que benefician directamente a las familias.

Borruel subrayó que la donación responsable de medicamentos representa una alternativa importante para extender la vida útil de tratamientos que aún son seguros, permitiendo que más personas puedan acceder a ellos. Además, contribuye a aliviar gastos en los hogares y promueve una cultura de apoyo comunitario en materia de salud.

También hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a este tipo de iniciativas, asegurándose de donar únicamente medicamentos en buen estado, correctamente almacenados y dentro de su fecha de caducidad.

La Clínica Punta Oriente del IMPAS brinda atención de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas, ofreciendo servicios médicos accesibles para la población de este sector de la ciudad.

Con este tipo de acciones, se refuerza el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para acercar apoyos que impacten de manera directa en la calidad de vida de las familias chihuahuenses.