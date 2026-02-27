El Estado

Viernes 27 de febrero de 2026

Regidoras del PAN piden destitución de asesor de diputada de Morena por comentarios misóginos

Integrantes de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento de Chihuahua presentaron ante Oficialía de Partes un documento dirigido al presidente del Congreso del Estado, al coordinador de la bancada de Morena y a la presidenta de la Comisión de Igualdad, en el que solicitan la destitución del asesor de la diputada Brenda Ríos Prieto, por presuntos comentarios misóginos dirigidos hacia mujeres y menores de edad.

La regidora Isela Martínez, acompañada de sus compañeras Myrna Monge, Joni Barajas y Paty Ulate, formalizó la entrega del escrito en el que exigen que se revisen las conductas atribuidas al colaborador legislativo y se determinen las sanciones correspondientes.

La acción surge luego de que días atrás se hiciera pública una denuncia en la que se señalaba una aparente incongruencia, al recordar que la diputada morenista se pronunció en contra de las declaraciones del subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Luis Roberto Terrazas, quien fue destituido por señalamientos realizados contra la senadora Andrea Chávez Treviño, mientras que su propio asesor habría emitido expresiones ofensivas sin consecuencias visibles.

Las regidoras panistas señalaron que su solicitud busca congruencia institucional y una postura clara frente a cualquier expresión que violente o denigre a las mujeres, independientemente de la fuerza política de la que se trate.

