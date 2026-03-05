Chihuahua

18.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de marzo de 2026

Regidores Luis Villegas y Adán Galicia participan en entrenamiento de karate en el Dojo Honbu como parte de la gira “En los Zapatos del Deporte”

Los regidores Luis Villegas, presidente de la Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, y Adán Galicia, presidente de la Comisión de Deporte, asistieron ayer a un entrenamiento de karate en el Dojo Honbu, donde participaron activamente en la práctica junto a alumnas y alumnos de distintas categorías.

La actividad formó parte de la gira impulsada por el edil Galicia denominada “En los Zapatos del Deporte”, una iniciativa que busca que integrantes del Cabildo, directores y servidores públicos conozcan de primera mano la disciplina, el esfuerzo y la preparación que implica cada actividad deportiva en el municipio.

Durante la sesión, ambos ediles realizaron ejercicios básicos de técnica, coordinación y acondicionamiento físico bajo la supervisión de instructores del dojo, quienes compartieron la metodología de formación y el impacto que el karate tiene en niñas, niños y jóvenes.

El regidor Adán Galicia destacó que este año la gira se fortalecerá con la invitación a más regidores, directores y funcionarios municipales, con el objetivo de que vivan la experiencia directa en las distintas disciplinas que se practican en la ciudad. Señaló que comprender desde la práctica el compromiso que requiere cada deporte permite tomar decisiones más informadas desde el ámbito edil.

Por su parte, el regidor Luis Villegas reconoció la dedicación de quienes entrenan de manera constante y reiteró la importancia de respaldar espacios deportivos que fomentan la formación integral y la disciplina.

Con estas acciones, la fracción edilicia reafirma su disposición de mantenerse cercana a la comunidad deportiva, promoviendo el conocimiento directo de sus necesidades y fortaleciendo el vínculo entre autoridades municipales y atletas locales.

