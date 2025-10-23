Regidores de Morena operan en total incongruencia y sin pensar en las familias chihuahuenses: Isela Martínez

Jueves 23 de octubre de 2025

La regidora Isela Martínez Díaz resaltó que los regidores de Morena operan en una total incongruencia, luego de mostrar poco interés en impulsar iniciativas que son a favor de la economía de las familias chihuahuenses, en contradicción con su supuesta encomienda de trabajar por los más vulnerables.

La coordinadora de la Fracción Edilicia de Acción Nacional señaló que en la pasada Sesión de Cabildo, los regidores de Morena no acompañaron la propuesta de uno de sus mismos compañeros para modificar las tablas de valores al votar el dictamen correspondiente en contra, bajo el argumento de que la ciudadanía chihuahuense paga ya muchos impuestos, por lo que no deben aumentarse las cargas fiscales.

Sin embargo, los mismos regidores morenistas votaron en contra de la propuesta de la regidora representante de Movimiento Ciudadano, quien solicitó enviar una iniciativa a la Cámara de Diputados para eliminar los impuestos que se aplican al aguinaldo, un ingreso tan importante para todas las familias en México garantizado en la Ley Federal del Trabajo.

“Lo que resulta verdaderamente incongruente es que cuando tuvieron la oportunidad de respaldar una propuesta que justamente buscaba beneficiar a quienes menos tienen, decidieron oponerse nuevamente, justo después de votar en contra de una propuesta que venía de su misma fracción edilicia y de argumentar que la ciudadanía no puede con más cargas fiscales”, declaró.

Asimismo, resaltó que el gobierno del Alcalde Marco Bonilla Mendoza se ha caracterizado por un manejo transparente y eficiente de los recursos, lo que ha permitido no solo hacer obra pública, sino atender a la ciudadanía de una forma integral, haciendo de Chihuahua una ciudad de prosperidad permanente.

Finalmente, Isela Martínez hizo un llamado para evitar aquellas posturas que solo buscan confundir y aprovecharse del discurso, pero que en los hechos no se traducen en beneficios reales para la ciudadanía.