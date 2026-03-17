Regidores del PAN continúan acciones de mejora en el Jardín de Niños “Dionisia Ruiz Burrola”

Martes 17 de marzo de 2026

Las y los regidores de la fracción edilicia del PAN continúan impulsando acciones en favor del Jardín de Niños “Dionisia Ruiz Burrola”, en donde han trabajado de manera conjunta la directora del plantel Mtra. Andrea Alamillo.

Como parte del compromiso adquirido, acudieron esta mañana al kínder para apoyar pintando la barda del plantel con el objetivo de mejorar la imagen del espacio educativo y generar un entorno más agradable para las niñas y niños.

Este esfuerzo representa la primera etapa en materia de infraestructura, ya que próximamente se realizará un mural participativo en el que las y los usuarios podrán involucrarse, contribuyendo así a transformar la imagen del jardín de niños y continuar con el mejoramiento de sus instalaciones.

El trabajo, liderado por la regidora Lupita Borruel, se mantiene con el respaldo de sus homólogos; Joni Barajas, Paty Ulate, Myrna Monge, Adan Galicia y Luis Villegas Escandón quienes visitaron el kínder hoy, para apoyar en las labores de mejoramiento de las instalaciones.

Asimismo, los Regidores de la fracción: Isela Martínez, Issac Díaz, Félix Martínez y José Alfredo Navarrete han estado apoyando en equipo para dar seguimiento a las gestiones ciudadanas que permiten brindar mejores condiciones a los espacios educativos, impactando positivamente a los alumnos y a sus familias.

Las y los regidores del PAN reiteraron que continuarán trabajando de manera cercana, con amor y compromiso por Chihuahua, atendiendo la indicación del alcalde Marco Bonilla de mantenerse próximos a la ciudadanía y dar respuesta a sus necesidades.