Regidores del PAN entregan despensas en apoyo a la lucha contra el cáncer infantil

Jueves 12 de febrero de 2026

En un acto de solidaridad y compromiso social, los Regidores del Partido Acción Nacional, Myrna Monge y Adán Galicia, en su calidad de presidentes de las Comisiones de Educación y del Deporte respectivamente, se reunieron con el Dr. Luis Arrieta, Director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), para hacer entrega personal de despensas destinadas a apoyar la lucha contra el cáncer infantil.

La reunión se llevó a cabo en el marco de los preparativos para el evento "Lucha Libre con Causa", que se realizará este domingo 15 de febrero a las 12:00 horas en el Gimnasio del Deporte Adaptado, una iniciativa impulsada de manera conjunta por el IMPAS y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD).

Durante el encuentro, los Regidores hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, recordando que la entrada al evento se obtiene a cambio de una despensa o un producto para despensa, misma que será canalizada directamente en beneficio de niñas y niños que enfrentan esta enfermedad.

"Les invitamos a unirse a esta causa que nos toca el corazón. Con un gesto tan sencillo como llevar una despensa, podemos marcar una diferencia real en la vida de los pequeños que libran esta batalla", expresaron Myrna Monge y Adan Galicia al hacer el llamado a la comunidad chihuahuense.

Recordaron que estas actividades son parte del compromiso que el alcalde Marco Bonilla tiene con los ciudadanos y se realiza a través de las diversas direcciones que conforman el Gobierno Municipal de Chihuahua así como a través de los Regidores del PAN.