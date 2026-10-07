Regidores del PAN presentarán su Segundo Informe de Actividades el 14 de octubre en Sesión de Cabildo

Miércoles 7 de octubre de 2026

Las y los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) que integran el H. Ayuntamiento de Chihuahua darán a conocer formalmente los resultados de su gestión correspondiente al periodo de la administración 2024-2027 el próximo 14 de octubre, durante una Sesión Ordinaria de Cabildo y por la tarde celebrarán acto político en el Teatro de la Ciudad.

La presentación del informe anual de labores constituye una obligación legal establecida en el Artículo 33, Fracción XII, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Dicho precepto dispone que las y los regidores deben entregar por escrito su informe de actividades ante el Cabildo a más tardar en la tercera sesión ordinaria posterior a la del informe del Presidente Municipal, el cual se rindió el 4 de septiembre pasado.

Este ejercicio representa un mecanismo fundamental de rendición de cuentas de los servidores públicos hacia la ciudadanía. A través de él, las y los regidores transparentan las acciones realizadas durante su encargo y permiten a la población evaluar el cumplimiento de sus responsabilidades como representantes populares.

La difusión del informe en medios de comunicación se realiza conforme a lo dispuesto por el Artículo 116, numeral 4, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. Esta norma establece que los informes anuales de labores de las personas en el servicio público.

Algunos Regidores rendirán el 2do. Informe mientras que otros rendirán cuentas de los cinco años que han permanecido en el H. Ayuntamiento.

Las y los Regidores del PAN que entregarán su informe en Cabildo son: Isela Martínez Díaz Coordinadora de la fracción edilicia y Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Sociedad Civil Organizada; Lupita Borruel Presidenta de la Comisión de Salud; Joni Barajas Presidenta de la Comisión de Comunidades Indígenas y Asuntos Religiosos; Myrna Monge Meléndez Presidenta de la Comisión de Educación; Cristy Treviño Olivas Presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Issac Díaz Gurrola Presidente de la Comisión de Seguridad Pública; Adan Galicia Chaparro Presidente de la Comisión de Deporte; Ernesto Ibarra Sarmiento Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; Félix Martínez Presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos; José Alfredo Navarrete Paz Presidente de la Comisión de Gobernación; Luis Abraham Villegas Escandón Presidente de la Comisión de Hacienda y Planeación.

Al cumplir con este ejercicio las y los regidores del PAN reiteran su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación directa con la ciudadanía de Chihuahua.