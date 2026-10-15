Regidores del PAN presentaron su 2do. Informe de Actividades en el Teatro de la Ciudad

Jueves 15 de octubre de 2026

La fracción edilicia del Partido Acción Nacional en el Honorable Ayuntamiento de Chihuahua rindió su Segundo Informe de Actividades en un evento celebrado en el Teatro de la Ciudad, con la presencia de representantes de los tres Poderes del Estado, autoridades municipales, dirigentes partidistas, organismos ciudadanos, cámaras empresariales y ciudadanía en general.

La coordinadora de la bancada panista, Isela Martínez, dio la bienvenida a las y los asistentes. En su mensaje, agradeció la distinguida presencia de las autoridades y del público, y subrayó que el encuentro representa un ejercicio de rendición de cuentas, al tiempo que reafirma los principios de dignidad de la persona, libertad, solidaridad y subsidiariedad que orientan el trabajo de los regidores de Acción Nacional.

Destacó el honor de haber acompañado la administración del alcalde con licencia Marco Bonilla y de continuar, junto al presidente municipal René Chavira, la responsabilidad de atender los retos de la capital.

Posteriormente se presentaron videos en cuatro bloques que resumieron las acciones realizadas durante el segundo año de gestión. Cada bloque fue cerrado por las regidoras Joni Barajas y Myrna Monge, así como por los regidores Luis Abraham Villegas Escandón y Adán Galicia, quienes expusieron los principales resultados del trabajo de la fracción.

En el informe se reconoció la labor de las y los regidores Isela Martínez, Lupita Borruel, Paty Ulate (†), Cristy Treviño, Issac Díaz, Ernesto Ibarra, José Alfredo Navarrete y Félix Martínez. De manera especial, se rindió un emotivo homenaje a la regidora Paty Ulate, cuyo legado y compromiso con las familias chihuahuenses fueron recordados con respeto y gratitud.

Entre los resultados presentados destaca que las y los regidores panistas realizaron más de 20 mil gestiones en beneficio de la ciudadanía. Se informó sobre el trabajo en comisiones orientado a seguridad, infraestructura, finanzas públicas responsables, salud, atención a comunidades indígenas, deporte y desarrollo rural, así como la consolidación de programas que han generado beneficios concretos para las familias de la ciudad y la zona rural.

La fracción edilicia del Partido Acción Nacional reafirmó su compromiso de continuar trabajando con cercanía, responsabilidad y resultados, defendiendo la autonomía municipal, el fortalecimiento de las instituciones y el derecho de Chihuahua a contar con los recursos que le corresponden, siempre con el bien común como propósito central.