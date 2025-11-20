Chihuahua

Regidores del PAN reconocen el apoyo del alcalde Marco Bonilla en la primera Posada de Deportistas del Municipio

La fracción edilicia del Partido Acción Nacional destacó el sólido respaldo del alcalde Marco Bonilla y del director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), Juan Abdo, durante la primera Posada de Deportistas del Municipio de Chihuahua, celebrada el pasado 19 de noviembre, evento histórico que reunió a más de 800 atletas de todas las disciplinas.

La posada, organizada por el regidor Adán Galicia, congregó a deportistas de box, fútbol, wushu, taekwondo, zumba, fútbol adaptado y muchas otras ramas deportivas. Como muestra del compromiso con la comunidad atlética, se rifaron más de 150 regalos, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y el orgullo con el que cada atleta representa a Chihuahua.

El regidor Galicia expresó su profundo agradecimiento al alcalde y al titular del IMCFD por su apoyo constante en favor de la comunidad deportiva:
“Gracias al alcalde Marco Bonilla y al director del IMCFD, Juan Abdo, hoy podemos celebrar a nuestros deportistas como se merecen. Esta es la primera posada hecha especialmente para ellos, y su apoyo ha sido fundamental para convertirla en una realidad. Con su impulso, el deporte en Chihuahua no solo avanza, también une y fortalece a nuestra comunidad.”

Los regidores del PAN enfatizaron que el liderazgo del alcalde y del Instituto ha permitido consolidar eventos inéditos que reconocen el talento y la perseverancia de los atletas locales, refrendando el compromiso de la administración municipal con el crecimiento, el bien comun y el desarrollo integral de la comunidad deportiva.

