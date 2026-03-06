Chihuahua

19.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 6 de marzo de 2026

Regidores del PAN visitan la colonia Barrio de Londres para escuchar necesidades vecinales

Con el objetivo de mantener un acercamiento directo con la ciudadanía y conocer de primera mano las necesidades de la comunidad, los regidores del Partido Acción Nacional, Issac Díaz Gurrola y Félix Arturo Martínez Adriano, realizaron una visita a la colonia Barrio de Londres.

Durante el recorrido, los ediles dialogaron con vecinos del sector para escuchar sus gestiones, inquietudes y principales solicitudes, reiterando su disposición para colaborar y dar seguimiento a las problemáticas que enfrentan las familias de la zona.

Los regidores señalaron que este tipo de visitas forman parte de su compromiso de mantenerse cercanos a la población, atendiendo directamente a los ciudadanos y trabajando desde el Cabildo para impulsar soluciones que beneficien a las colonias de la capital.

Además del encuentro con los habitantes, durante la jornada también se entregó apoyo de papa a familias de la colonia, como una forma de contribuir a la economía del hogar y reforzar el vínculo con la comunidad.

Díaz Gurrola y Martínez Adriano destacaron que continuarán realizando recorridos por distintos sectores de la ciudad para escuchar a los ciudadanos y mantenerse atentos a sus necesidades, fortaleciendo así el trabajo conjunto entre autoridades y sociedad.

