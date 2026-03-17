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Martes 17 de marzo de 2026

Régimen cubano permitirá inversión de ciudadanos en el exterior ante crisis económica

La Habana.- Por primera vez desde la instauración del sistema comunista, el gobierno de Cuba permitirá la inversión privada de ciudadanos cubanos residentes en el exterior, en una medida que busca enfrentar la crisis económica y energética que atraviesa la isla.

El anuncio fue realizado por el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien detalló que los cubanos en el extranjero podrán invertir en el país y abrir cuentas bancarias en divisas en igualdad de condiciones que los residentes.

De acuerdo con la información difundida por el periódico oficial Granma, esta apertura también permitirá la creación de instituciones financieras no bancarias, bancos de inversión y otras entidades, previa autorización del Banco Central. Asimismo, los cubanos en el exterior podrán asociarse con empresas privadas dentro de la isla, una posibilidad que hasta ahora estaba limitada a vínculos con el Estado.

El funcionario señaló que estas decisiones buscan “una mayor descentralización de la economía”, así como incrementar la participación del capital extranjero y del sector privado en el desarrollo económico y social del país.

La medida se da en un contexto de creciente presión económica, marcada por el bloqueo de Estados Unidos al suministro de combustibles, lo que ha derivado en apagones y dificultades en distintos sectores productivos.

Además, se abre la puerta para que la diáspora cubana participe en fondos de inversión destinados a proyectos estratégicos, ampliando su papel en la economía nacional más allá de pequeños emprendimientos.

Autoridades cubanas destacaron que esta nueva política representa una oportunidad para fortalecer la economía mediante alianzas entre el sector privado local y el capital de cubanos en el extranjero, en un intento por diversificar las fuentes de financiamiento y reactivar el crecimiento en la isla.

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