Registra 42% de avance paso superior en carretera Chihuahua–Aldama

Jueves 12 de marzo de 2026

La construcción del paso superior en el cruce de la carretera Chihuahua-Aldama y la avenida Fuerza Aérea presenta un avance del 42 por ciento, como parte de las obras destinadas a mejorar la movilidad en la zona oriente de Chihuahua.

Actualmente, cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua realizan trabajos de armado y colado de cabezales en columnas, así como colado de remates en muros del lado Chihuahua y en diversas secciones de la glorieta. También se llevan a cabo labores de tendido de base en la rampa que conecta en dirección hacia Aldama.

De acuerdo con las autoridades municipales, a partir del lunes 16 de marzo comenzará el montaje de trabes, etapa considerada clave para avanzar en la construcción de la superestructura del puente.

Debido a estas maniobras, se recomendó a los automovilistas circular con precaución por la zona, ya que habrá presencia de maquinaria pesada y personal trabajando en el área.

La obra contempla una inversión de 148.8 millones de pesos y se estima que beneficiará a más de 350 mil personas, al reducir la congestión vehicular y mejorar los tiempos de traslado entre la capital del estado y municipios cercanos.