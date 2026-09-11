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Viernes 11 de septiembre de 2026

Registra Chihuahua 32 reportes por ganado suelto durante agosto

Durante agosto se registraron 32 reportes por presencia de animales mostrencos o ganado suelto en vialidades de Chihuahua, informó la Dirección de Desarrollo Rural con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Del total, 20 reportes se concentraron en sectores al interior de la ciudad, principalmente en las zonas de Labor de Terrazas y Aeropuerto, mientras que 12 se registraron en carreteras.

La vía con mayor número de llamadas fue la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, donde se contabilizaron siete reportes durante el mes.

Como medida preventiva, autoridades realizaron un operativo nocturno el pasado martes, de las 22:00 a la 1:00 horas, con recorridos por Reliz, Teófilo Borunda, Monte Verde, Cerro Prieto, Paso del Norte, Minerales, Nuevo Triunfo y Campo Bello.

En las acciones participaron seis elementos de la Policía Municipal Montada y cinco integrantes del equipo de mostrencos de Desarrollo Rural. Durante el recorrido no se localizó ganado suelto.

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