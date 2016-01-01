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Lunes 1ro de junio de 2026

Registra Chihuahua en mayo cifra más baja de homicidios dolosos en 10 años

La gobernadora Maru Campos presidió este lunes la sesión semanal de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde se dio a conocer que Chihuahua cerró el mes de mayo con la cifra más baja registrada en el delito de homicidio doloso desde 2016.

El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Francisco Sáenz, detalló que se reportó una disminución en un conglomerado de delitos de alto impacto en el comparativo correspondiente a enero-mayo 2025 con el mismo periodo del presente año, donde destaca un 28 por ciento menos en víctimas de feminicidio.

También resalta una reducción significativa en robo de vehículos, a casa habitación y a locales comerciales, privación de la libertad personal, delitos de índole sexual y violencia familiar.

Por otro lado, del 28 al 31 de este mes se contabilizaron 78 órdenes de aprensión ejecutadas, 30 sentencias condenatorias, 99 expedientes resueltos y 87 carpetas judicializadas, entre otros resultados.

El secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, agregó que en lo respectivo a Ciudad Juárez, desde el inicio de la administración a la fecha se ha registrado una disminución total del 19 por ciento en homicidios, mientras que en la región de Madera esta reducción alcanza un 57 por ciento.

La mandataria estatal instruyó a los presentes a mantener la coordinación para continuar con los operativos conjuntos, que abonan a la meta de garantizar entornos de paz y tranquilidad para el desarrollo de las y los chihuahuenses en todas las zonas del estado.

En la sesión de trabajo estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el general de Brigada Israel Caro, coordinador estatal de la Guardia Nacional; el general de Brigada de Estado Mayor Edilberto Jasso, por la 5/a Zona Militar; Fernando Ávila, secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También Mayra Chávez, delegada para programas de Bienestar en Chihuahua; Zaira Carrasco, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, y de forma virtual el general de Brigada de Estado Mayor David López, comandante de la 42/a Zona Militar.

Ex Secretario General de la OEA José Miguel Insulza visitará Chihuahua

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