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Jueves 19 de marzo de 2026

Registra Ciudad Juárez reducción histórica de delitos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) consolidó a Ciudad Juárez como el punto central de su estrategia de seguridad, logrando resultados contundentes a 54 meses del inicio de la actual administración, con reducciones históricas en la incidencia delictiva y acciones firmes contra la delincuencia.

La Policía del Estado ha logrado la detención de más de 6 mil 500 personas en Ciudad Juárez, por delitos tanto del fuero común como federal. Asimismo, se han asegurado 528 vehículos con reporte de robo y 757 vinculados a actividades delictivas, debilitando significativamente la operatividad de los grupos criminales.

En materia de armamento, la SSPE ha retirado de las calles 738 armas cortas y largas, más de 28 mil municiones, mil 17 cargadores y 342 piezas de equipo táctico, reduciendo riesgos directos para la población.

Uno de los avances más relevantes ha sido el combate al narcotráfico, con aseguramientos históricos que incluyen 168 kilogramos de cristal, 38.5 kilogramos de cocaína, 1.6 toneladas de marihuana y más de 2.8 millones de dosis de fentanilo, impactando de manera directa las estructuras criminales que operan en la región.

El titular de la SSPE, Gilberto Loya, destacó que estos resultados responden a una estrategia integral basada en inteligencia, uso de tecnología y presencia permanente en campo, lo que ha permitido actuar con mayor precisión y eficacia.

Gracias a estas acciones, Ciudad Juárez registra reducciones históricas en prácticamente todos los delitos. El allanamiento de morada disminuyó en un 71%, la extorsión en un 70% y el narcomenudeo en un 62%. Asimismo, el robo en sus distintas modalidades presenta una baja del 20%, reflejando un impacto positivo en la vida cotidiana de las y los ciudadanos.

La implementación de la Plataforma Centinela ha sido clave en estos resultados, al facilitar la anticipación de conductas delictivas, la focalización de operativos y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad en Ciudad Juárez, mediante una estrategia sostenida que prioriza la protección de las familias y la construcción de entornos más seguros.

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