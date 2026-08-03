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Chihuahua, Chihuahua

Lunes 3 de agosto de 2026

Registra Ciudad Juárez una de las temperaturas más altas del estado con 39 grados

Ciudad Juárez y Ojinaga registraron este lunes las temperaturas más altas de la entidad, al alcanzar los 39 grados centígrados, de acuerdo con el reporte meteorológico estatal.

Las altas temperaturas también se presentaron en Janos y Nuevo Casas Grandes, donde el termómetro llegó a los 36 grados centígrados, misma temperatura reportada en Delicias.

Por su parte, Camargo y la ciudad de Chihuahua registraron máximas de 34 grados, mientras que Jiménez alcanzó los 33 grados centígrados.

En la región serrana y noroeste del estado, las temperaturas fueron más moderadas. Chínipas reportó 32 grados, Temósachic llegó a 31 grados, Cuauhtémoc alcanzó 30 grados, y tanto Madera como Parral registraron 29 grados centígrados.

Las autoridades meteorológicas indicaron que en el resto de los municipios las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 27 grados, influenciadas por los efectos del monzón mexicano, fenómeno que continúa favoreciendo condiciones de cielo parcialmente nublado y temperaturas más frescas en zonas serranas.

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y tomar precauciones especiales con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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