Registra Protección Civil aforo de 9 mil 500 asistentes al templo de San Judas Tadeo

Lunes 27 de octubre de 2025

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante el pasado fin de semana, se registró un aforo aproximado de 9 mil 500 personas al templo de San Judas Tadeo, ubicado en ejido Tomás García, en el municipio de Chihuahua.

De acuerdo con estimaciones de la dependencia, el sábado acudieron cerca de 1,500 feligreses, mientras que el domingo hubo un flujo aproximado de 8 mil asistentes.

Durante ambos días y hasta este martes, la CEPC encabeza un operativo preventivo en colaboración con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, para garantizar la seguridad de los peregrinos.

Las acciones incluyen:

– Inspección de puestos ambulantes para verificar condiciones de seguridad, en instalaciones a gas y en extintores

– Supervisión de rutas de evacuación

– Apoyo a los peregrinos durante su caminata desde la Puerta de Chihuahua hasta el recinto

Además se atendieron incidencias médicas menores, como casos de hipoglucemia, hipotensión y el inicio de labor de parto.

Luis Corral Torresdey, titular de la CEPC, dijo que los pacientes fueron atendidos por paramédicos de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE) y Cruz Roja, quienes permanecen activos en la zona.

El operativo permanecerá este lunes 27 y martes 28 de octubre, con personal disponible para brindar atención médica y apoyo logístico.

Se exhorta a la población a seguir las medidas preventivas emitidas por las autoridades:

• Iniciar la caminata desde temprano para evitar las horas de mayor radiación solar

• Mantenerse hidratados en todo momento

• Llevar consigo un teléfono celular con saldo y batería suficiente

• Evitar llevar niños pequeños o mascotas

• Caminar siempre por debajo de la cinta asfáltica para mayor seguridad