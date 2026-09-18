Registra Relleno Sanitario de Chihuahua segundo incendio del año

Viernes 18 de septiembre de 2026

El Relleno Sanitario de Chihuahua registró la noche del miércoles 16 de septiembre su segundo incendio en lo que va del año, de acuerdo con información de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

El fuego fue detectado alrededor de las 22:00 horas en uno de los taludes de la celda, lo que provocó la activación de los protocolos de emergencia y la movilización del Cuerpo de Bomberos y Rescate.

El subdirector de Bomberos y Rescate, Carlos Martínez Torres, informó que las llamas afectaron un área aproximada de 10 por 15 metros donde había acumulación de basura.

Para controlar el siniestro participaron 16 elementos de Bomberos, además de personal de Servicios Públicos y Protección Civil Municipal. También fue necesaria maquinaria pesada del propio relleno para confinar y sofocar el fuego.

Las autoridades reportaron que el incendio quedó controlado aproximadamente una hora después, aunque los trabajos continuaron para eliminar puntos de riesgo y evitar que las llamas se reavivaran.

Con este incidente suman dos incendios durante 2026 en el Relleno Sanitario de Chihuahua. El primero se registró en abril, también en el área correspondiente a la ampliación de la celda dos.

Durante 2025 también se reportaron incidentes relacionados con sitios de disposición de residuos, entre ellos un incendio ocurrido directamente en el Relleno Sanitario.