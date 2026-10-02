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Viernes 2 de octubre de 2026

Registra SCOP 33% de avance en el Paso Superior Palestina–Fuerza Aérea

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que la construcción del Paso Superior en el cruce de las avenidas Palestina y Fuerza Aérea, registra un avance general del 33 por ciento.
 
Este proyecto permitirá mejorar la conectividad y facilitar los traslados de las y los automovilistas que transitan por este sector de Chihuahua capital.
 
Actualmente, se trabaja en la colocación de paneles de concreto, conocidos como escamas, en la rampa 1, así como en el armado y cimbrado de la zapata 6.

También se realiza el colado del muro de respaldo en el estribo 1, la preparación del estribo 11 y la demolición de una losa de concreto en la zona intermedia de la estructura.
 
La dependencia estatal reconoció la colaboración y comprensión de las y los vecinos ante las afectaciones temporales derivadas de la construcción.

Exhortó a la ciudadanía a circular con precaución, respetar los límites de velocidad y atender el señalamiento y las indicaciones del personal en la zona de obra.

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