Registran Temblor Ligero con Epicentro en Yécora, Sonora

Lunes 15 de septiembre de 2025

Un sismo de magnitud 3.8 fue registrado la tarde del domingo 14 de septiembre en la región serrana del norte del país, con epicentro en el municipio de Yécora, Sonora, cerca de la frontera con Chihuahua.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 3:06:48 p.m., a una profundidad de 5 kilómetros, con coordenadas latitud 28.489° y longitud -108.897°. El epicentro se ubicó 107 kilómetros al suroeste del municipio de Madera, Chihuahua, aunque en territorio sonorense, a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Yécora.

El sismo fue ligero y, hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas afectadas. Tampoco hay confirmación de que el temblor haya sido perceptible por la población en localidades cercanas.

Las autoridades locales se mantienen atentas ante cualquier posible réplica, aunque por la baja magnitud, no se anticipan riesgos mayores.