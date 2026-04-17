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Viernes 17 de abril de 2026

Registran incendio forestal en Guazapares; reportan avance en control

Un incendio forestal se registró en el suroeste del estado de Chihuahua, específicamente en el municipio de Guazapares, donde actualmente es atendido por brigadas especializadas.

De acuerdo con el Monitor de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con corte a las 21:17 horas del jueves, en el país se contabilizaban 45 incendios activos y 19 ya liquidados.

En el caso de Chihuahua, se reporta un solo incendio activo, el cual inició el jueves 16 de abril en la localidad de Irigoyen.

El siniestro presenta una afectación preliminar de 1.5 hectáreas y es combatido por 11 brigadistas. Hasta el momento, registra un 60% de control y 50% de liquidación.

Las autoridades continúan con las labores para sofocar completamente el fuego y evitar su propagación.

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