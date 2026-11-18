Miércoles 18 de noviembre de 2026

Un sismo de magnitud 3.8 se registró durante la madrugada del martes 17 de noviembre, con epicentro a 35 kilómetros al este del municipio de Ahumada, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico ocurrió a la 1:25 de la madrugada y fue identificado como el de mayor magnitud registrado en lo que va del año en la región, según el reporte.

Durante 2026 se han contabilizado nueve sismos de magnitud igual o superior a 3.0 en la zona, mientras que en 2025 se documentaron al menos seis movimientos de esa intensidad.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México, los sismos de magnitud entre 3.0 y 3.9 pueden ser percibidos por personas cercanas al epicentro, principalmente en reposo o en edificios altos, aunque rara vez ocasionan daños materiales.

La región fronteriza de Ciudad Juárez y El Paso registra un promedio de hasta siete movimientos sísmicos diarios, pero la mayoría son microsismos imperceptibles para la población y únicamente detectados por instrumentos especializados.

Las estadísticas del USGS indican que 2025 cerró con 2 mil 672 sismos de magnitudes entre 0.1 y 4.7, registrados dentro de un radio de 400 kilómetros de la región.

En comparación, durante 2024 se contabilizaron 2 mil 338 movimientos telúricos, lo que representa un incremento del 14.28 por ciento en 2025.

Hasta el momento, la información proporcionada no reporta daños materiales ni personas lesionadas por el movimiento registrado cerca de Ahumada.