Registran sismo de magnitud 3.8 cerca de Namiquipa

Martes 3 de marzo de 2026

Un sismo de magnitud leve se registró la noche del lunes en las inmediaciones de la cabecera municipal de Namiquipa, en el estado de Chihuahua, de acuerdo con reportes oficiales.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el movimiento telúrico ocurrió el 2 de marzo a las 20:41:56 horas. El epicentro se localizó a unos kilómetros de la mancha urbana de Namiquipa, con referencia aproximada a 67 kilómetros al este de Madera.

La magnitud fue de 3.8 grados y tuvo una profundidad de cinco kilómetros. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas, ni se ha confirmado que el sismo haya sido ampliamente percibido por la población.

Cabe recordar que en enero pasado se registraron tres sismos en el municipio de Julimes, cada uno con magnitud de 4.2 grados.