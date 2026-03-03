El Estado

26.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Martes 3 de marzo de 2026

Registran sismo de magnitud 3.8 cerca de Namiquipa

Un sismo de magnitud leve se registró la noche del lunes en las inmediaciones de la cabecera municipal de Namiquipa, en el estado de Chihuahua, de acuerdo con reportes oficiales.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el movimiento telúrico ocurrió el 2 de marzo a las 20:41:56 horas. El epicentro se localizó a unos kilómetros de la mancha urbana de Namiquipa, con referencia aproximada a 67 kilómetros al este de Madera.

La magnitud fue de 3.8 grados y tuvo una profundidad de cinco kilómetros. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas, ni se ha confirmado que el sismo haya sido ampliamente percibido por la población.

Cabe recordar que en enero pasado se registraron tres sismos en el municipio de Julimes, cada uno con magnitud de 4.2 grados.

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Arranca Semana de Salud con exitosa jornada de donación altruista de sangre; 50 chihuahuenses contribuyen a salvar vidas

Reconoce Síndica logros de la Gobernadora Maru Campos previo a su Cuarto Informe

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

Detención de “El Chivis”: refuerzo de seguridad en la Fiscalía del Distrito Norte tras captura del presunto líder de “La Empresa”
Rancho Izaguirre: el hilo conductor que llevó a la captura y muerte de "El Mencho"
España niega el uso de sus bases militares a EE. UU. para ataques contra Irán
Cuba enfrenta crisis energética y Díaz-Canel llama a una “transformación urgente” del modelo económico
Imputan a Karina Barrón y dos personas más por extorsión y falsedad de declaraciones
Vuelve a ser tema Laisha Michelle Oseguera González tras funeral de “El Mencho”
Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado
Participa Personal de Sindicatura en la Campaña de Donación de Sangre Altruista

Municipios

Más Noticias

IMSS-Bienestar ofrece hasta 55 mil pesos a médicos especialistas para ampliar cobertura en zonas marginadas
México iniciará credencialización para el sistema universal de salud el 2 de abril
“El Mencho”, capo humilde de huaraches, supervisaba entrenamiento de sicarios en Jalisco