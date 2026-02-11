El Estado

Registran un caso de tosferina en Chihuahua

La Secretaría de Salud informó que, del 1 de enero al 9 de febrero de 2026, se confirmó un caso de tosferina en el estado de Chihuahua. Se trata de un paciente menor de edad, entre uno y cuatro años, residente de la capital del estado.

Durante el mismo periodo, se investigaron diez casos sospechosos, los cuales fueron descartados tras estudios clínicos. Por el momento, las autoridades no han dado a conocer el estado de salud del menor ni la fase en la que se encuentra la infección.

La tosferina, o pertussis, es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se caracteriza por ataques intensos de tos que dificultan la respiración y, en ocasiones, producen un sonido agudo al inhalar. La enfermedad progresa en tres fases:

Catarral (1-2 semanas): síntomas similares a un resfriado, fiebre leve y tos seca; es la etapa más contagiosa.

Paroxística (varias semanas): tos intensa, posible vómito y cianosis en los labios.

Convaleciente: disminución gradual de la tos, con riesgo de recaídas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones y acudir a revisión médica ante síntomas respiratorios persistentes, especialmente en niños pequeños.

