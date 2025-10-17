Regresa el debate sobre el Fonden tras inundaciones; Sheinbaum anuncia investigación por corrupción

Viernes 17 de octubre de 2025

Ciudad de México. — Las recientes inundaciones en el país, que han dejado al menos 70 personas fallecidas y miles de damnificados, han reavivado el debate en torno al extinto Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), eliminado en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que era utilizado por gobiernos anteriores para cometer actos de corrupción.

Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el tema y anunció que su administración presentará pruebas sobre presuntas irregularidades y “corruptelas” del Fonden, al que calificó como un mecanismo burocrático, tardado, corrupto y manipulado políticamente.

“El Fonden era un esquema burocrático, tardado y corrupto, con todas sus letras lo digo. Vamos a presentar las corruptelas del Fonden. Es falso que era un sistema integral. Hay recursos, hay Gobierno y hay ayuda, apoyo al pueblo; eso no había antes”, declaró la mandataria.

Uno de los nombres que podrían figurar en la investigación es el de José María Tapia, quien fue director del Fonden entre 2013 y 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Aunque el fondo ha sido señalado por diversas irregularidades en esa época, Tapia ha tenido una carrera política activa, y recientemente fue candidato de Morena en Querétaro, a pesar de haber sido senador por el PRI en el pasado.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren mientras diversos sectores han cuestionado la desaparición del Fonden, ante la falta de un mecanismo ágil y específico para atender emergencias como la actual.

Propiedades bajo la lupa

Además de su paso por el Fonden, Tapia ha sido objeto de críticas por su estilo de vida y adquisiciones inmobiliarias que, según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), contradicen los principios de austeridad promovidos por Morena.

De acuerdo con MCCI, Tapia adquirió una residencia de un millón de dólares en Woodlands, Houston, en 2019, un año después de dejar el Senado. En 2023, compró un departamento valuado en 6.5 millones de dólares en Miami, y es propietario de al menos dos residencias en el exclusivo fraccionamiento “El Campanario” en Querétaro.

Por ahora, se espera que el gobierno federal dé a conocer los detalles de las investigaciones prometidas, mientras crece la exigencia ciudadana de contar con mecanismos eficaces, transparentes y sin sesgos para atender desastres naturales.