Regreso a clases provoca congestión vehicular en el Periférico de la Juventud

El inicio del nuevo ciclo escolar generó una importante carga vehicular este lunes por la mañana sobre el Periférico de la Juventud, particularmente en el tramo comprendido frente al Distrito 1, en dirección Norte a Sur.

Desde tempranas horas, automovilistas reportaron un flujo lento en la zona, situación que se agravó conforme avanzaba la mañana. La congestión vial afectó principalmente a quienes se dirigían hacia el sur de la ciudad, provocando retrasos en los tiempos de traslado.

El aumento en la movilidad coincide con el regreso a clases de más de 23.4 millones de estudiantes y 1.2 millones de docentes en todo el país, pertenecientes al sistema de educación pública desde nivel preescolar hasta secundaria.

Autoridades locales exhortaron a la población a planificar con anticipación sus trayectos y considerar rutas alternas, especialmente en zonas de alto tránsito como el Periférico de la Juventud. Asimismo, pidieron extremar precauciones debido a las condiciones climáticas derivadas de las lluvias recientes, que pueden afectar aún más la circulación vehicular.

Se recomienda salir con tiempo suficiente, estar atentos a los reportes de tránsito y mantener la paciencia durante los primeros días del regreso a clases, cuando la demanda vial suele ser más elevada.

Inicia operativo de pago del subsidio bimestral para programas sociales en Chihuahua

