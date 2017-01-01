El Estado

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de septiembre de 2025

Regreso del PRI a la Presidencia del Congreso del Estado de Chihuahua

Después de siete años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha retomado la presidencia del Congreso del Estado de Chihuahua. El diputado Guillermo Ramírez Gutiérrez fue designado como presidente de la Mesa Directiva para el segundo año de la LXVIII Legislatura.

La última vez que el PRI ocupó esta posición fue entre 2017 y 2018 con Karina Velázquez Ramírez, durante la LXV Legislatura, que tuvo un periodo reducido a dos años para homologarse con el calendario electoral federal.

Con 32 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la integración de la nueva Mesa Directiva, así como un cambio de sede para la sesión de apertura del periodo ordinario, que se realizará hoy a las 18:00 horas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.
Integración de la Mesa Directiva:

• Presidencia: Guillermo Ramírez Gutiérrez (PRI)
• 1ª Vicepresidencia: Óscar Avitia Arellanes (Morena)
• 2ª Vicepresidencia: Nancy Janeth Frías (PAN)
• 1ª Secretaría: Francisco Sánchez Villegas (Movimiento Ciudadano)
• 2ª Secretaría: Pedro Torres Estrada (Morena)

Prosecretarías:

• Irlanda Márquez (Partido del Trabajo)
• Xóchitl Contreras (PAN)
• Rosana Díaz (Morena)
• Luis Fernando Chacón (PRI)

Inicia operativo de pago del subsidio bimestral para programas sociales en Chihuahua

