Rehabilitación de caja de válvulas en Ortíz Mena generará baja presión de agua en 7 colonias este miércoles

Martes 17 de febrero de 2026

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que este miércoles 18 de febrero a partir de las 9:00 horas, los domicilios de al menos siete colonias aledañas al boulevard Ortíz Mena, registrarán baja presión de agua potable.

Lo anterior, debido a que personal técnico del organismo operador trabajará en la rehabilitación de una caja de válvulas ubicada sobre el bulevar Ortiz Mena, entre las calles California y Minessota.

Esto hará necesario detener la operación de los pozos que abastecen de agua potable a la zona, particularmente a las colonias Campestre-Lomas, Las Águilas, Quintas del Sol, Virreyes, Mirador, Sicomoros y Arquitos.

La JMAS Chihuahua estima que las labores tengan una duración aproximada de 12 horas, por lo que una vez concluidas, la regularización del servicio se realizará de manera gradual hasta su normalización.

La dependencia exhorta a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua, priorizar actividades esenciales y evitar desperdicios mientras se desarrollan las actividades.

El organismo agradece la comprensión de los usuarios, ya que estas obras son necesarias para mejorar la infraestructura hidráulica y garantizar un mejor servicio en el sector.