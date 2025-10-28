Chihuahua

Rehabilitación de la ciclopista de la Ciudad Deportiva registra un 95% de avance

La rehabilitación de la ciclopista de la Ciudad Deportiva está prácticamente lista para su reinauguración, con un avance superior al 95 por ciento, informó la Dirección de Obras Públicas Municipales. Se prevé que el acto inaugural se realice a inicios de noviembre, encabezado por el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza junto con deportistas y autoridades locales.

El proyecto fue posible gracias al Presupuesto Participativo, con una inversión superior a los cinco millones de pesos, y contó con el respaldo de la comunidad ciclista y vecinos del sector, quienes aportaron más de 4 mil 900 votos en la consulta ciudadana.

Las obras incluyeron la rehabilitación del concreto asfáltico, gradas, palapa y podio, así como la instalación de una malla ciclónica perimetral, trabajos de pintura y colocación de 28 luminarias que mejorarán la seguridad y funcionalidad del espacio.

Una vez concluida, la ciclopista beneficiará a más de 20 mil usuarios, entre deportistas y familias que acuden al lugar para ejercitarse o disfrutar de actividades recreativas.

El Gobierno Municipal destacó que con el mantenimiento de espacios emblemáticos como la Ciudad Deportiva, se reafirma el valor de la participación ciudadana y el compromiso con el rescate de áreas públicas que fomentan la convivencia, el deporte y una mejor imagen urbana.

Con jonrón de Freeman en la entrada 18, Dodgers vence a Blue Jays 6-5

