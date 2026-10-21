Reino Unido enviará cazas Typhoon a Arabia Saudí ante ataques de hutíes

Miércoles 21 de octubre de 2026

Londres.– El Gobierno del Reino Unido anunció que reforzará su presencia militar en Arabia Saudí con el envío de aviones de combate y asesores, ante el incremento de los ataques atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, informó que cazas Typhoon de la Real Fuerza Aérea realizarán operaciones defensivas de interceptación sobre territorio saudí, principalmente para proteger a la población, ciudades e infraestructura estratégica frente a drones y misiles.

El funcionario precisó que las aeronaves estarán autorizadas para derribar amenazas aéreas en vuelo, pero no participarán en ataques contra objetivos terrestres dentro de Yemen.

El despliegue contempla además un avión de transporte militar y un número no especificado de asesores británicos. Londres también extenderá durante otros 90 días su oferta de reabastecimiento en vuelo para aeronaves saudíes involucradas en operaciones contra los hutíes.

La decisión ocurre en medio de una nueva escalada de violencia en Yemen. Reportes señalan que un ataque con misiles hutíes contra un campamento de entrenamiento de fuerzas gubernamentales en el sur del país dejó al menos 73 personas muertas.

En Taiz, otros ataques atribuidos a los rebeldes provocaron la muerte de dos personas y dejaron seis lesionadas, mientras Naciones Unidas ha advertido sobre un nuevo deterioro de las condiciones humanitarias provocado por el prolongado conflicto.

Los hutíes, respaldados por Irán, mantienen el control de amplias regiones de Yemen, incluida la capital, Saná, y desde hace años mantienen un enfrentamiento con el gobierno yemení reconocido internacionalmente y sus aliados regionales.

El reforzamiento militar británico estará enfocado, según lo anunciado, en fortalecer la defensa aérea de Arabia Saudí, sin que hasta el momento Londres haya anunciado una participación directa de sus cazas en bombardeos contra posiciones hutíes en territorio yemení.