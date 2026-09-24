Reitera Gobierno del Estado su compromiso con la transparencia en conmemoración por el 21 Aniversario del Ichitaip

Jueves 24 de septiembre de 2026

En la ceremonia de conmemoración por el 21 Aniversario del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), el secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro, reiteró el compromiso que tiene el Ejecutivo estatal con la rendición de cuentas.

Durante su intervención en el evento, en representación de la gobernadora Maru Campos, el funcionario agregó que para este Gobierno la transparencia no debe verse solamente como una obligación.

"Es una herramienta para generar confianza. Somos un Gobierno humanista y, desde esa visión, entendemos que gobernar también significa informar, escuchar y rendir cuentas”, expresó.

El acto se desarrolló en el Museo Semilla con la presencia de las y los comisionados del organismo, donde además fueron reconocidos proyectos implementados por dependencias de los distintos niveles de Gobierno.

Fierro añadió que todo ser humano tiene derecho a conocer el quehacer gubernamental, a saber cómo se toman las decisiones públicas, cómo se ejercen los recursos y qué acciones realizan las instituciones para atender las necesidades de la sociedad.

“Y cuando la información se proporciona de manera clara, accesible y oportuna, se abre la puerta a una mayor participación ciudadana”, expuso.

El comisionado presidente del Ichitaip, Sergio Facio, mencionó que Chihuahua tiene un organismo constitucional autónomo, encargado de tutelar el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Expresó que el estado conserva los programas de transparencia proactiva y reconoció a los sujetos obligados que desarrollan iniciativas, para facilitar el acceso ciudadano a la información.

Entre los proyectos reconocidos se encontraron “Tu Trámite Aquí”, de la Secretaría de la Función Pública; el portal institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, e iniciativas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Como parte del evento, el periodista Luis Cárdenas presentó la conferencia “Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública”.

En el lugar se contó con la asistencia de representantes del Congreso del Estado; Francisco Acosta, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial; Hugo Molina, presidente del Tribunal Estatal Electoral; Yanko Durán, presidenta del Instituto Estatal Electoral, y Ana Aguilera, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.