Remodelación del Centro Comunitario Nuevo Triunfo avanza al 50% y beneficiará a más de 1,500 habitantes

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal informó que la remodelación del Centro Comunitario Nuevo Triunfo registra un avance del 50 por ciento, por lo que en las próximas semanas las familias del sector podrán disfrutar de un espacio renovado que fortalecerá el tejido social de la zona.

El proyecto beneficiará a más de mil 500 habitantes, al ofrecer un punto de encuentro para la convivencia vecinal y el desarrollo integral a través de actividades deportivas, culturales, educativas y de apoyo social. Con ello, se busca prevenir conductas de riesgo, fomentar la participación ciudadana y promover habilidades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Entre las obras contempladas se incluyen la construcción de una cancha de usos múltiples, la ampliación del área de consultorio y la remodelación de baños, salones y oficinas, con una inversión superior a los 4 millones de pesos.

Cabe destacar que este proyecto fue la segunda propuesta más votada en el Distrito 17 durante la reciente consulta del Presupuesto Participativo, al obtener más de 5 mil votos, lo que refleja el interés de los vecinos por contar con espacios dignos y funcionales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla Mendoza, reafirma su compromiso con la ciudadanía al construir y rehabilitar espacios de convivencia, participación y desarrollo para todas y todos los chihuahuenses.

Además, el DIF Municipal anunció el calendario de entrega del Programa Alimentario del Adulto Mayor 2025, que se realizará del 6 de noviembre al 5 de diciembre en los distintos centros comunitarios de la ciudad, reforzando el apoyo social a los sectores más vulnerables.

Convocan a jóvenes de la clase 2007 y remisos al sorteo del Servicio Militar Nacional

