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Lunes 24 de agosto de 2026

Renán Barrera deja dirigencia nacional del PAN y critica decisiones de Jorge Romero

Mérida, Yucatán.- El exalcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, anunció su salida del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN y lanzó críticas contra la conducción del dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, a quien acusó de ceder ante intereses internos y respaldar a personajes que considera incongruentes con Acción Nacional.

A través de sus redes sociales, Barrera aseguró que su decisión implica dejar su responsabilidad dentro del CEN, pero no renunciar a su militancia en el PAN. “Renunciaré al Comité Ejecutivo Nacional de Jorge Romero y créanme que lo aprecio, pero ya cedió a intereses mezquinos”, expresó.

El panista, quien ha ocupado en tres ocasiones la Alcaldía de Mérida y participó en la Comisión Redactora del Plan Electoral del CEN, cuestionó además la estrategia para seleccionar candidatos rumbo a las elecciones de 2027.

Barrera señaló que Jorge Romero había planteado que las candidaturas serían entregadas a los mejores perfiles, pero advirtió que bajo el argumento de impulsar “candidaturas ciudadanas” podrían terminar favoreciéndose determinados grupos políticos.

“No quiero cargos, quiero congruencia”, sostuvo el exalcalde, quien también anticipó diferencias respecto a la definición de candidaturas para diputaciones locales en Yucatán.

Las declaraciones se producen mientras Acción Nacional prepara su estrategia para las elecciones de 2027, en las que diversas entidades renovarán cargos locales y donde las decisiones sobre candidaturas y posibles alianzas electorales han generado diferencias entre distintos liderazgos del partido.

En Yucatán estarán en disputa las alcaldías y el Congreso local, luego del avance electoral obtenido por Morena en 2024, cuando también consiguió la gubernatura del estado.

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