Martes 17 de noviembre de 2026

El presidente municipal de Chihuahua, René Chavira, tomó protesta como presidente del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), organismo integrado por representantes de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

Durante la instalación del consejo, el alcalde llamó a fortalecer las políticas públicas enfocadas en la prevención de enfermedades y la atención de la salud mental, particularmente entre jóvenes, trabajadores y familias chihuahuenses.

Destacó la importancia de mantener la colaboración entre el Gobierno Municipal, las universidades, los especialistas y las organizaciones civiles para atender las principales necesidades de salud de la población.

Por su parte, el director del IMPAS, Luis Arrieta, presentó los avances de la institución en materia de atención psicológica, prevención del suicidio, rehabilitación física, consultas médicas y odontológicas, así como los servicios que se brindan en comunidades rurales.

También expuso las acciones para prevenir la rickettsia mediante el programa Patio de mi Casa, que busca reducir los riesgos sanitarios asociados con esta enfermedad.

El Consejo Consultivo cuenta con la participación de representantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad de Durango, Federación de Pediatras del Noroeste, Fundación del Empresariado Chihuahuense, ORIGAMI A.C., Colegio de Psiquiatría y la Comisión de Salud del Ayuntamiento.

Con la instalación de este órgano, se busca fortalecer la coordinación institucional y la participación de especialistas en el desarrollo de estrategias municipales de prevención, atención médica y bienestar emocional.

El consejo funcionará como un espacio de consulta y colaboración para contribuir al diseño y seguimiento de acciones orientadas a mejorar la salud de las y los habitantes de Chihuahua.