René Chavira encabeza su primera sesión ejecutiva del Implan

Viernes 9 de octubre de 2026

El alcalde de Chihuahua, René Xavier Chavira Venzor, encabezó por primera vez la Comisión Ejecutiva del Instituto de Planeación Integral del Municipio (Implan), durante la Décima Sesión Ordinaria del año.

Durante la reunión se revisaron los avances de distintos proyectos municipales, temas estratégicos y acciones relacionadas con la planeación y el desarrollo urbano de Chihuahua.

Junto con los integrantes del consejo, el alcalde dio seguimiento a asuntos prioritarios y proyectos que requieren coordinación entre las distintas áreas involucradas.

La Comisión Ejecutiva, integrada también por representantes del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CMOTDU), busca fortalecer la coordinación institucional y dar continuidad a las estrategias relacionadas con el crecimiento y desarrollo futuro de la ciudad.