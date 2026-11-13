René Chavira participa en reunión nacional de seguridad encabezada por García Harfuch

Viernes 13 de noviembre de 2026

El alcalde de Chihuahua, René Chavira, participó en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch.

El encuentro se realizó en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, con la participación de presidentes municipales de distintas entidades del país, quienes analizaron estrategias para fortalecer la seguridad pública y mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Durante la reunión, Chavira intercambió experiencias con otros alcaldes sobre políticas de prevención del delito, fortalecimiento de las corporaciones policiales y atención a las necesidades de seguridad de la ciudadanía.

El Gobierno Municipal destacó que Chihuahua mantiene coordinación permanente con autoridades estatales, federales y fuerzas armadas, con el propósito de fortalecer las acciones de vigilancia y prevención del delito.

La asamblea permitió revisar mecanismos de colaboración institucional y compartir estrategias orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de las policías municipales, consideradas el primer contacto de seguridad con la población.