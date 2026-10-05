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Lunes 5 de octubre de 2026

René Chavira rinde protesta como presidente municipal suplente de Chihuahua

René Xavier Chavira Venzor rindió protesta este lunes como presidente municipal suplente de Chihuahua, luego de que el Cabildo aprobara la licencia definitiva de Marco Bonilla Mendoza para separarse de la Presidencia Municipal.

Chavira asumió formalmente la conducción del Ayuntamiento como integrante suplente de la fórmula registrada por la coalición PAN-PRI-PRD en el proceso electoral de 2024.

El nuevo alcalde es ingeniero Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, y cuenta con una maestría en Gestión Pública Aplicada por la misma institución.

Su trayectoria combina experiencia en la administración pública, el sector empresarial y organismos de participación ciudadana. Dentro del Gobierno Municipal se desempeñó como director de Planeación y Evaluación entre 2004 y 2007, y posteriormente como director de Atención Ciudadana y Desarrollo Social, de 2007 a 2010.

También fue delegado federal de la Secretaría de Economía en Chihuahua entre 2011 y 2013, donde participó en acciones vinculadas con financiamiento a pequeñas y medianas empresas, comercio exterior y promoción económica.

En el ámbito empresarial, Chavira ha formado parte de organismos como Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua y Coparmex, además de participar en asociaciones civiles y proyectos de consultoría.

Durante las últimas semanas incrementó su presencia en actividades públicas como representante de Marco Bonilla, particularmente en eventos relacionados con desarrollo económico, planeación urbana e inversión.

Con su toma de protesta, René Chavira queda al frente del Gobierno Municipal durante la etapa final de la administración 2024-2027.

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