René Mendoza rechaza eventual candidatura de Santiago de la Peña por el PAN

Viernes 28 de agosto de 2026

El empresario, industrial y militante de Acción Nacional, René Mendoza, hizo pública una carta dirigida a Santiago de la Peña, en la que cuestionó una eventual candidatura del funcionario bajo las siglas del PAN y llamó a la militancia a defender la libertad en la definición de sus candidatos.

En el documento, Mendoza sostiene que De la Peña no representa, desde su perspectiva, los principios históricos de Acción Nacional y cuestiona su trayectoria dentro del partido. Asimismo, acusa presiones e imposiciones en el proceso político, señalamientos que plantea a título personal en la carta.

El empresario aseguró que su posicionamiento no deriva de diferencias personales, sino de su convicción de que las candidaturas del PAN deben surgir de la militancia, la trayectoria partidista y procesos internos libres.

Mendoza también dirigió un mensaje a los militantes panistas para pedirles que defiendan su derecho a participar en las decisiones internas y sostuvo que el partido no debe quedar subordinado a decisiones provenientes del gobierno.

A continuación, se reproduce íntegra la carta abierta difundida por René Mendoza:

CARTA ABIERTA A SANTIAGO DE LA PEÑA

Santiago:

Te escribo como empresario, como industrial y, sobre todo, como panista.

Todo lo que he construido me ha costado años de trabajo, preparación, disciplina y esfuerzo. Nadie me ha regalado nada. He dedicado una parte importante de mi vida a impulsar la industria, generar oportunidades de negocio y defender el desarrollo económico de Chihuahua y de México. De la misma manera, mi compromiso con Acción Nacional no nació de una conveniencia política ni de la ambición de ocupar un cargo: nació de compartir sus principios y de creer profundamente en la libertad, la democracia, la dignidad de la persona y el bien común.

Precisamente por eso te lo digo con absoluta claridad: tú no puedes representar al PAN, porque representas todo lo contrario a los valores que le dieron origen.

No basta con ponerse una camisa azul, aparecer en fotografías con panistas o buscar el respaldo de quienes hoy controlan el poder. Ser panista implica convicción, congruencia, historia, participación y respeto por la libertad de los militantes. Tú no te formaste en Acción Nacional ni has vivido sus luchas. Tu manera de hacer política responde más a las viejas prácticas del PRI: presionar, imponer, intimidar y utilizar el poder para tratar de controlar voluntades.

El PAN no nació para obedecer órdenes del gobierno. Nació para enfrentarse al autoritarismo. No nació para imponer candidatos. Nació para defender el derecho de los ciudadanos a elegir libremente.

Por eso resulta inadmisible que pretendas convertirte en candidato de un partido cuyos principios no conoces, no has defendido y, mucho menos, representas. Una candidatura construida desde el poder, las amenazas o la presión política no es una candidatura panista: es justamente aquello contra lo que generaciones enteras de panistas lucharon durante décadas.

Chihuahua merece un candidato con identidad, trayectoria, cercanía con la ciudadanía y capacidad para defender sus convicciones aun cuando resulte incómodo para quienes gobiernan. No necesita a una persona fabricada desde una oficina pública ni a alguien que pretenda utilizar al PAN únicamente como vehículo para satisfacer una ambición personal.

Te lo digo de frente: no debes ser el candidato de Acción Nacional. No porque yo tenga algo personal contra ti, sino porque tu forma de ejercer el poder y de conducir este proceso representa una traición a la historia, los principios y la dignidad del PAN.

A mis compañeros panistas les digo: no permitamos que nos arrebaten nuestra libertad. No entreguemos el partido a quienes nunca lucharon por él y ahora pretenden apropiarse de sus siglas. No confundamos disciplina partidista con obediencia ciega ni unidad con sometimiento.

Defendamos el derecho a pensar, expresarnos y elegir libremente. Escojamos a quien verdaderamente represente nuestros valores, tenga una trayectoria congruente y pueda mirar de frente a los ciudadanos.

El PAN pertenece a sus militantes, no al gobierno en turno.

Y su candidatura debe decidirse en libertad, no desde el poder.

Atentamente,

René Mendoza

Empresario, industrial y militante de Acción Nacional