Renuncia Guillermo Arturo Zuany tras polémica por operativo en narcolaboratorio

Jueves 14 de mayo de 2026

Guillermo Arturo Zuany, exdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones y hasta el martes titular de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y Antisecuestros, presentó su renuncia en medio de la controversia por el operativo en un narcolaboratorio que actualmente es investigado por autoridades federales.

Zuany fue identificado como uno de los principales responsables de los operativos que debilitaron a la pandilla Los Mexicles, grupo criminal que mantenía control dentro del Cereso Estatal número 3 de Ciudad Juárez y que también estaba vinculado al tráfico de migrantes, extorsiones y secuestros.

Entre los hechos más relevantes de su trayectoria destaca el operativo contra Ernesto Piñón de la Cruz, líder de Los Mexicles, quien escapó junto con 29 integrantes del Cereso estatal y murió dos días después durante un operativo encabezado por elementos ministeriales y militares el 1 de enero de 2023.

Posteriormente, varios de los fugados fueron abatidos o reaprehendidos por las autoridades.

Zuany también participó en las acciones contra José Noriel Portillo, presunto líder criminal vinculado al Cártel de Sinaloa en la región de Barrancas del Cobre.

A “El Chueco” se le responsabilizó por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, así como del profesor estadounidense Patrick Braxton.

La salida del mando policiaco ocurre luego de señalamientos por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo relacionado con un narcolaboratorio, caso que ya es investigado por la Fiscalía General de la República.

De manera paralela, el Gobierno de Chihuahua integró una unidad especial encabezada por la fiscal Wendy Chávez para esclarecer lo ocurrido.

El caso ha generado repercusiones políticas en la entidad en medio del escenario rumbo a las elecciones de 2027, donde estarán en disputa la gubernatura, alcaldías y el Congreso local.