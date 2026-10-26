Renuncia de Guadalupe Taddei no significa impunidad; deben investigarse irregularidades: Sheinbaum

Lunes 26 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no implica impunidad y sostuvo que cualquier posible irregularidad relacionada con el manejo de recursos públicos o conflictos de interés durante su gestión deberá ser investigada.

Durante la conferencia matutina de este lunes 26 de octubre, Sheinbaum señaló que la separación del cargo permite que los señalamientos sean revisados sin afectar el funcionamiento de la institución electoral.

“Si hubo un mal manejo de recursos públicos o hubo conflicto de interés, eso tiene que investigarse”, declaró la mandataria.

Sheinbaum puntualizó que cualquier investigación deberá concentrarse en el desempeño de Taddei como servidora pública y no en aspectos relacionados con su vida privada.

La Presidenta consideró adecuada su decisión de separarse de la presidencia del INE para permitir que las autoridades competentes esclarezcan los señalamientos.

“Ella toma una decisión de separarse del cargo, qué bueno, para que pueda investigarse adecuadamente”, expresó.

Finalmente, Sheinbaum sostuvo que corresponderá a las instancias fiscalizadoras determinar si existieron irregularidades y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.