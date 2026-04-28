Renuncia de fiscal no detiene investigación: Sheinbaum

Martes 28 de abril de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la investigación sobre la participación de agentes extranjeros en Chihuahua continuará, pese a la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui Moreno.

Durante su conferencia, la mandataria señaló que la Fiscalía General de la República ya abrió una indagatoria formal y cuenta con información relevante sobre el caso. “Tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia”, subrayó.

Sheinbaum enfatizó que el tema central es el respeto a la soberanía nacional y el cumplimiento de la ley en todos los niveles de gobierno.

El caso tomó nuevos elementos tras los resultados de la revisión interna impulsada por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, cuya unidad de análisis concluyó que el presunto responsable de permitir el ingreso de los agentes falleció en el accidente relacionado con los hechos. Además, se precisó que no eran dos, sino cuatro los agentes extranjeros involucrados, presuntamente de la CIA.

En paralelo, la mandataria estatal confirmó que no acudirá al Senado de la República, donde había sido convocada para explicar el caso, al reiterar que rinde cuentas directamente a la ciudadanía de Chihuahua.