Renuncia jueza de Sonora tras polémica por cargo partidista en Morena

Martes 26 de mayo de 2026

La jueza penal sonorense Blanca Diva Ponce Caro presentó su renuncia al Poder Judicial del Estado de Sonora luego de verse envuelta en una controversia por asumir simultáneamente funciones dentro de Morena.

La ahora ex juzgadora se desempeñaba como jueza penal del Distrito Judicial Dos y recientemente había rendido protesta como secretaria de la sección 899 de Morena en el municipio de Ciudad Obregón, situación que generó cuestionamientos sobre la imparcialidad judicial en el contexto de la reforma al Poder Judicial.

De acuerdo con el acuse oficial, Ponce Caro presentó su renuncia la noche del 24 de mayo ante el Órgano de Administración del Poder Judicial de Sonora. En el documento señaló que su decisión busca preservar la confianza ciudadana y evitar interpretaciones relacionadas con su participación en actividades partidistas.

“Esta decisión tiene como propósito evitar interpretaciones o señalamientos derivados de mi participación reciente en actividades partidistas y actuar con plena responsabilidad pública”, expresó en su carta de dimisión.

De manera paralela, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora informó que la ex jueza fue removida de sus funciones partidistas y dada de baja del padrón de militantes, al considerar que su cargo dentro del Poder Judicial constituía una responsabilidad incompatible con la actividad política partidista.

Según el comunicado del partido, la determinación ya fue notificada a las autoridades electorales correspondientes.

El caso ha generado debate sobre la separación entre la función jurisdiccional y la participación política, especialmente en momentos en que el país discute cambios estructurales en el sistema de justicia y los mecanismos de elección de juzgadores.