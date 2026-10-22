Renuncia jueza que ordenó captura de César Jáuregui por traición a la patria

Jueves 22 de octubre de 2026

La jueza federal Mariana Vieyra Valdés renunció a su cargo después de haber librado las órdenes de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno y el exfiscal de Operaciones Estratégicas Guillermo Zuany Portillo, dentro de la investigación federal por el presunto delito de traición a la patria, informó la defensa de Jáuregui.

El abogado Héctor Villasana Ramírez dio a conocer que durante la audiencia inicial fueron notificados de la renuncia de Vieyra y que incluso les mostraron el oficio correspondiente.

“La jueza que libró la orden de aprehensión federal, una vez que le ejecutaron la orden de aprehensión, renunció al cargo y el asunto le fue trasladado al juez que llevó a cabo la audiencia”, explicó Villasana en conferencia de prensa.

Tras la salida de Vieyra, el expediente quedó en manos del juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes, quien encabezó la audiencia inicial del exfiscal chihuahuense.

La defensa señaló que hasta el momento desconoce las razones de la renuncia y explicó que planteó el tema durante la audiencia, debido a que consideraba que Jáuregui debía comparecer inicialmente ante la misma juzgadora que había autorizado su captura.

Vieyra Valdés se desempeñaba como Jueza Tercera de Distrito en Materia Penal en Toluca y fue una de las juzgadoras de carrera que participaron en la elección judicial, en la que obtuvo 140 mil 705 votos para conservar un cargo dentro del Poder Judicial.

Entre los asuntos de relevancia nacional que estuvieron bajo su responsabilidad se encuentran el proceso de Israel Vallarta Cisneros y causas relacionadas con la investigación por presunto huachicol fiscal en aduanas marítimas.

La renuncia ocurre en medio del proceso federal contra Jáuregui por la presunta participación irregular de agentes estadounidenses en el operativo realizado en El Pinal, Chihuahua, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente que la salida de la juzgadora tenga relación con ese expediente.