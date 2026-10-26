Renuncia secretario de Gobierno de Jalisco en medio de crisis por calidad del agua

Lunes 26 de octubre de 2026

Guadalajara, Jal.– Salvador Zamora renunció a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, en medio de la crisis por la calidad del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara y después de ser cuestionado por su ausencia durante momentos clave de las protestas.

El gobernador Pablo Lemus anunció que el abogado Carlos Arias Madrid, hasta ahora titular del Servicio Estatal Tributario, asumirá la Secretaría General de Gobierno.

La problemática por el suministro y calidad del agua ha provocado diversas manifestaciones y bloqueos en Guadalajara. Una de las protestas más tensas ocurrió el pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco, donde se registró un enfrentamiento que dejó 39 personas detenidas y 59 lesionadas, entre ellas 28 policías y 31 civiles.

Durante esos hechos, Zamora se encontraba de vacaciones, situación que generó cuestionamientos sobre su ausencia al frente de la política interna del estado.

Tras anunciar su salida, el exfuncionario adelantó que ahora se concentrará en actividades políticas rumbo al próximo proceso electoral.

“A partir de ahora me concentraré en las tareas que me han sido encomendadas por nuestro proyecto político rumbo al proceso electoral. Pronto les daré más detalles”, publicó.

Zamora ocupaba la Secretaría General de Gobierno desde diciembre de 2024 y anteriormente fue alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, diputado local y diputado federal por Movimiento Ciudadano.

Por su parte, Lemus agradeció su trabajo y le deseó éxito en su nueva encomienda política.