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Miércoles 27 de mayo de 2026

Reporta Harfuch reducción de 57% en homicidios diarios en Chihuahua

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el estado de Chihuahua registró una disminución del 57.4 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, como resultado de las estrategias operativas y de inteligencia implementadas por el Gabinete de Seguridad federal.

Durante la presentación del informe de seguridad en la conferencia presidencial conocida como La Mañanera del Pueblo, el funcionario explicó que el promedio diario de homicidios pasó de 6.1 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 2.6 casos preliminares en mayo de 2026.

“Las acciones operativas y de inteligencia implementadas por las instituciones del gabinete de seguridad permitieron reducir los homicidios diarios de 6.1 a 2.6; es decir, una reducción del 57%”, declaró García Harfuch.

El titular de la SSPC detalló que actualmente en Chihuahua se mantiene un despliegue de 6 mil 410 elementos de las Fuerzas Armadas, quienes trabajan en coordinación con 3 mil 270 agentes de la Policía Estatal, alcanzando un estado de fuerza conjunto de 9 mil 680 efectivos en la entidad.

Asimismo, destacó que dentro de las acciones realizadas recientemente se logró la captura de diversos objetivos prioritarios vinculados a grupos criminales que operan en la región, entre ellos Humberto “N”, alias “El Chato”, así como Salvador Humberto “N”, identificado como “El Señor de la V” o “Verín”.

Las cifras fueron dadas a conocer como parte del reporte nacional de seguridad del Gobierno de México, en el que también se informó una reducción general del 49 por ciento en homicidios dolosos a nivel nacional durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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