Reportan 41 bloqueos con vehículos incendiados en Jalisco; siete seguían activos por la noche

Martes 24 de febrero de 2026

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que durante el lunes se registraron alrededor de 41 bloqueos con vehículos incendiados en el estado de Jalisco, aunque la mayoría de los tramos fueron liberados por las autoridades.

En un reporte difundido en redes sociales a las 21:38 horas, se detalló que permanecían activos siete cierres carreteros, lo que representa cerca del 17 por ciento del total de bloqueos contabilizados durante la jornada.

Las autoridades federales recordaron que el domingo se reportaron 65 bloqueos en la entidad, por lo que señalaron que hubo una disminución de incidentes, los cuales —afirmaron— fueron controlados gracias a la rápida intervención de corporaciones de seguridad.

En los estados de Michoacán y Nayarit también se presentaron bloqueos aislados, mismos que fueron atendidos de manera inmediata y sin reportes de cierres activos al cierre del informe.

El Gabinete de Seguridad indicó que se mantienen trabajos ininterrumpidos para el retiro de unidades incendiadas y que continuarán las acciones para garantizar la seguridad de la población.

La jornada violenta del domingo dejó un saldo preliminar de 62 personas fallecidas: 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un agente de la Fiscalía, una mujer civil y 30 presuntos delincuentes, además de cuatro personas cuya identidad aún no ha sido determinada por las autoridades.