El Estado

29.3°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 14 de mayo de 2026

Reportan a joven desaparecido y lo localizan detenido en Fiscalía Zona Sur

La movilización de autoridades para localizar a un joven reportado como desaparecido concluyó luego de que agentes confirmaran que se encontraba bajo custodia en la Fiscalía de Distrito Zona Sur.

Israel A. G., de 20 años de edad, fue reportado como ausente por sus familiares el pasado martes 12 de mayo, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda por parte de corporaciones de seguridad.

Sin embargo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detectaron que el joven ya estaba detenido dentro de las instalaciones de la Fiscalía.

De acuerdo con el informe oficial, Israel había sido arrestado previamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por su presunta participación en el delito de abuso sexual.

Tras su detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

Durante su comparecencia, el joven reconoció que decidió no comunicarse con sus familiares para informarles sobre su situación jurídica ni sobre su arresto.

Esta falta de contacto derivó en el reporte de desaparición que movilizó a las autoridades.

Luego de confirmar que se encontraba en buen estado de salud, la Fiscalía cerró el proceso administrativo de búsqueda, mientras el detenido continúa enfrentando el procedimiento legal por el delito que se le atribuye.

Policía Cibernética de Chihuahua alerta por nueva modalidad de hackeo de WhatsApp

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Verifica Sindicatura 46 nuevas patrullas por ampliación de contrato de arrendamiento

Gobierno federal reporta captura de nueve líderes criminales en menos de un mes

Balacera ligada al narcotráfico deja dos muertos y seis heridos en Francia

Buscan inmortalizar el “Verano Caliente de 1986” en el Congreso de Chihuahua
Cae empleada bancaria por presunto fraude millonario a adultos mayores en Nuevo León
Toros asegura la serie ante Dorados tras imponerse 6-1 en Tijuana
Dorados de Chihuahua afina detalles y va por el título en el arranque del Estatal 2026
Inaugura Marco Bonilla ampliación del CEDEFAM Vida Digna
Conductor exhibe a pasajera por presuntamente no pagar viaje en plataforma
Ataque armado contra Guardia Nacional deja un agente herido en Gómez Palacio
Renuncia Guillermo Arturo Zuany tras polémica por operativo en narcolaboratorio

Municipios

Más Noticias

Buscan a niña desaparecida en canal de Nextlalpan; hallan tres cuerpos durante operativo
Sofocan incendio de gran magnitud en Buenaventura; permanecen cinco activos en Chihuahua
Sheinbaum revela que EU ha rechazado 36 solicitudes de extradición por falta de pruebas