Reportan a joven desaparecido y lo localizan detenido en Fiscalía Zona Sur

Jueves 14 de mayo de 2026

La movilización de autoridades para localizar a un joven reportado como desaparecido concluyó luego de que agentes confirmaran que se encontraba bajo custodia en la Fiscalía de Distrito Zona Sur.

Israel A. G., de 20 años de edad, fue reportado como ausente por sus familiares el pasado martes 12 de mayo, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda por parte de corporaciones de seguridad.

Sin embargo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detectaron que el joven ya estaba detenido dentro de las instalaciones de la Fiscalía.

De acuerdo con el informe oficial, Israel había sido arrestado previamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por su presunta participación en el delito de abuso sexual.

Tras su detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

Durante su comparecencia, el joven reconoció que decidió no comunicarse con sus familiares para informarles sobre su situación jurídica ni sobre su arresto.

Esta falta de contacto derivó en el reporte de desaparición que movilizó a las autoridades.

Luego de confirmar que se encontraba en buen estado de salud, la Fiscalía cerró el proceso administrativo de búsqueda, mientras el detenido continúa enfrentando el procedimiento legal por el delito que se le atribuye.